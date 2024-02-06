Врач из Петербурга приехала работать в Псковский госпиталь для ветеранов войн

12:47, 06 февраля 2024, ПАИ

Новый врач по физической и реабилитационной медицине Ирина Лапина работает в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Ирина Викторовна – псковичка, которая долгое время трудилась в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Теперь, обладая значительным опытом, она вернулась в родной город», – рассказали в комитете.

Врач обладает обширными знаниями и опытом в области физической и реабилитационной медицины, а также рефлексотерапии. Она будет помогать пациентам госпиталя пройти процедуры реабилитации, отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что новый врач с опытом начал работу в Псковском областном онкодиспансере. Кроме того, в медучреждении появится новое оборудование и отделение торакальной хирургии.