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Общество

Врач из Петербурга приехала работать в Псковский госпиталь для ветеранов войн

Новый врач по физической и реабилитационной медицине Ирина Лапина работает в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач из Петербурга приехала работать в Псковский госпиталь для ветеранов войн. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Ирина Викторовна – псковичка, которая долгое время трудилась в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Теперь, обладая значительным опытом, она вернулась в родной город», – рассказали в комитете.

Врач обладает обширными знаниями и опытом в области физической и реабилитационной медицины, а также рефлексотерапии. Она будет помогать пациентам госпиталя пройти процедуры реабилитации, отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что новый врач с опытом начал работу в Псковском областном онкодиспансере. Кроме того, в медучреждении появится новое оборудование и отделение торакальной хирургии.

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