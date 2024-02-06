Врач из Петербурга приехала работать в Псковский госпиталь для ветеранов войн
Новый врач по физической и реабилитационной медицине Ирина Лапина работает в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Ирина Викторовна – псковичка, которая долгое время трудилась в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Теперь, обладая значительным опытом, она вернулась в родной город», – рассказали в комитете.
Врач обладает обширными знаниями и опытом в области физической и реабилитационной медицины, а также рефлексотерапии. Она будет помогать пациентам госпиталя пройти процедуры реабилитации, отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что новый врач с опытом начал работу в Псковском областном онкодиспансере. Кроме того, в медучреждении появится новое оборудование и отделение торакальной хирургии.
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