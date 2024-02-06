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Спорт

Скончался бывший вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу Мигель Анхель

Бывший вратарь «Реала» Мигель Анхель скончался в возрасте 76-ти лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт мадридского футбольного клуба.

Причина смерти не уточняется.

Мигель Анхель выступал за «Реал» с 1968 по 1986 год, в составе команды он восемь раз стал чемпионом Испании, пять раз – обладателем кубка страны. В 1985 году вместе с мадридской командой он выиграл Кубок УЕФА (сейчас турнир носит название Лига Европы). В 1976 году Анхель получил Трофей Рикардо Саморы – награду, вручаемую голкиперу, пропустившему меньше всего голов по итогам чемпионата Испании.

С 1975 по 1982 год Анхель был вратарём сборной Испании, за национальную команду он провёл 18 матчей.

Напомним, в возрасте 50 лет скончался актёр из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников.

На 79-м году жизни умер бывший немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр.

Отмечалось также, что в возрасте 82 лет ушёл из жизни немецкий музыкант, композитор, основатель группы Boney M. Фрэнк Фариан.

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