Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта

22:54, 06 февраля 2024, ПАИ

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Nación.

Вертолёт упал в озеро в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека. По предварительным данным, погиб только Пиньера, поскольку он не смог расстегнуть ремень безопасности. Вертолёт ушёл на глубину 40 метров.

Пиньера занимал пост президента дважды – с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

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