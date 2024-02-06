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Происшествия

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Nación.

Вертолёт упал в озеро в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека. По предварительным данным, погиб только Пиньера, поскольку он не смог расстегнуть ремень безопасности. Вертолёт ушёл на глубину 40 метров.

Пиньера занимал пост президента дважды – с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что в возрасте 76 лет скончался бывший вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу Мигель Анхель.

На 52-м году жизни в Санкт-Петербурге умер вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.

Также отмечалось, что ушёл из жизни каскадёр Александр Захаренков.

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