Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолёта на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Nación.
Вертолёт упал в озеро в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека. По предварительным данным, погиб только Пиньера, поскольку он не смог расстегнуть ремень безопасности. Вертолёт ушёл на глубину 40 метров.
Пиньера занимал пост президента дважды – с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.
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