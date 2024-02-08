Россияне назвали сумму, за которую согласились бы не работать год

08:21, 08 февраля 2024, ПАИ

Россияне готовы отказаться от работы в течение года, если им в среднем выплатят 6,4 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследования сервиса «Работа.ру».

Мужчинам нужно больше денег (9,2 млн рублей), чем женщинам (4,6 млн рублей).

Большие запросы у жителей Нижнего Новгорода, которым требуется 9,6 млн рублей. На втором месте оказались москвичи – 8,6 млн рублей, на третьем – жители Санкт-Петербурга (7,9 млн). А жители Краснодарского края готовы не работать год за 2,6 млн рублей.

Год без трудовой деятельности 56 % хотят потратить на путешествия, 45 % респондентов на общение с семьёй, а 43 % на поправку здоровья.

37 % хотят заняться хобби, 28 % респондентов – строительством или ремонтом, 24 % изъявили желание потратить год на образование, 19 % готовы заняться спортом или открыть бизнес, 11 % опрошенных хотели бы завести домашнего питомца или принять нового члена семьи, а 7 % занялись бы благотворительностью.

Ранее сообщалось, что 39 % компаний Северо-Западного федерального округа смогли добиться улучшения условий труда для работников, а 32 % псковичей положительно оценивают состояние современной российской науки.

Также ранее сообщалось, что сегодня отмечается День российской науки.