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Общество

32% псковичей позитивно оценивают состояние современной российской науки

32% псковичей положительно оценивают состояние современной российской науки, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

4% респондентов считают российскую науку мировым лидером, а 28% уверены, что научная сфера в России стабильно развивается. 22% опрошенных отметили, что российская наука находится в застое, 17% – в полном упадке.

47% жителей Пскова считают профессию учёного престижной. Среди учёных и научных сотрудников в престижности своей профессии уверены 54% опрошенных.

Ранее псковичи также рассказали, на что тратят деньги больше всего, хотят ли они работать с родственниками, из-за чего чаще всего опаздывают на работу, а также кем они хотели стать в детстве.

Также сообщалось, что о направлениях развития науки в ПсковГУ рассказала его ректор Наталья Ильина.

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