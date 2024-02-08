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ФК «Луки-Энергия» проведёт второй контрольный матч с обладателем Кубка Белоруссии

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт второй контрольный матч против бронзового призёра чемпионата и победителя Кубка Белоруссии по футболу «Торпедо-БелАЗ». Матч состоится в Витебске 10 февраля и начнётся в 13:15. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Напомним, что великолукская команда приступила к тренировкам 22 января. В первом контрольном матче «Луки-Энергия» сыграла вничью со счётом 1:1 против футбольного клуба «Псков». Третий контрольный матч запланирован на 17 февраля. Подопечные Сергея Осадчука встретятся с ФК «Витебск» 17 февраля.

Также отметим, что великолукский клуб перед стартом прошлого сезона провёл один контрольный матч в Белоруссии против новополоцкого «Нафтана». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Сезон высшей лиги Белоруссии 2023 года «Нафтан» завершил на 12-м месте.

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