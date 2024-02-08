Дорогу Исса – Устьяново отремонтируют в Пушкиногорском районе

21:09, 08 февраля 2024, ПАИ

Пушкиногорский район с рабочим визитом посетил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единой России» Армен Мнацаканян, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

Вместе с заведующей Исской школой Галиной Пустошкиной они обсудили начало работ по ремонту кровли образовательного учреждения. По словам главы района, подрядчик уже определён. Кроме того, идёт формирование заявки на приобретение необходимого оборудования для школы.

Члены ТОС деревни Исса также подготовили проект продолжения ремонта Дома культуры.

Планируется также отремонтировать дорогу Исса – Устьяново протяжённостью 1,8 км. Этот вопрос уже согласован с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, в деревне Поляне начались работы по строительству ФАПа. «Его с нетерпением ждёт местный фельдшер Татьяна Григорьева. Нынешний ФАП давно требует капитального ремонта, а новое здание, несомненно, будет востребовано жителями, которых обслуживает Татьяна Михайловна, а это около 600 человек», – заключила глава района.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют отремонтировать фонтан у гостиницы «Рижская», а также обновить скамейки на набережной реки Великой. Также отмечалось, что в псковском микрорайоне Шабаны начался капитальный ремонт улиц.