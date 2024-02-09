Псковский планетарий отпразднует 50-летие со дня открытия

11:45, 09 февраля 2024, ПАИ

50 лет со дня открытия отпразднует Псковский планетарий 11 февраля. Он открылся в Пскове в 1974 году и находится в здании Старо-Вознесенского монастыря.

С помощью специального оборудования прямо на куполе создаётся проекция звёздного неба. В планетарии также проводят лекции и семинары, организовываются тематические экскурсии. Всего учреждение рассчитано на 60 человек.

К праздничной дате в планетарии пройдёт несколько мероприятий для посетителей, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

В частности, 10 февраля в 12:00 все посетители планетария могут принять участие в астрономо-геодезическом диктанте.

«Можно будет проверить свои знания, а те, кто наберёт больше всех баллов, смогут получить сертификат участника и небольшие призы от планетария», – рассказал Владимир Колпаков.

Кроме того, в 13:00 и в 14:00 пройдут бесплатные сеансы фильмов, а сотрудники планетария расскажут посетителям об истории учреждения.

Также все гости планетария могут сделать памятные фотографии с макетом Луны и увидеть чёрную дыру.