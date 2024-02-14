Михаил Ведерников наградил работников Псковского перинатального центра

11:01, 14 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил коллектив отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Псковского клинического перинатального центра в честь 50-летия сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

За заслуги в оказании высококвалифицированной медицинской помощи новорождённым глава региона вручил коллективу отделения перинатального центра благодарственное письмо правительства Псковской области.

Также во время рабочего визита Михаил Ведерников осмотрел кабинет УЗИ, палату интенсивной терапии и пообщался с одной из матерей.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с главврачом Псковского перинатального центра Марией Грищук, где она рассказала о развитии медучреждения. В частности, она рассказала, что 20 малышей с экстремально низкой массой тела рождаются в Псковском перинатальном центре ежегодно.