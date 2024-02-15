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Общество

Более 150 нарушителей госграницы РФ задержали народные дружинники в Псковской области в прошлом году

Более 150 нарушителей государственной границы России задержали народные дружинники в Псковской области в 2023 году, сообщили ПАИ в региональном Пограничном управлении ФСБ России.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководство регионального Пограничного управления ФСБ России в прошлом году поощрили более 70 дружинников за заслуги в обеспечении безопасности. В качестве материальной поддержки региональное правительство выделило более восьми миллионов рублей.

На сегодняшний день во всех приграничных районах Псковской области действуют 35 добровольных народных дружин общей численностью более 400 человек.

Ранее сообщалось, что полевые учения «Дружины» прошли в Великолукском районе, практическое занятие отряда прошло в Стругах Красных и комплексная тренировка состоялась в Пскове.

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