В областном комитете по здравоохранению рассказали о состоянии пострадавших в ДТП школьников

14:38, 15 февраля 2024, ПАИ

О состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе рассказала главврач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Во время визита начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любови Варфоломеевой главврач больницы доложила, что из реанимации в неврологическое отделение перевели девочку. Сейчас никаких опасений за её здоровье уже нет. У детей, которые сейчас проходят лечение в стационаре, также отмечаются положительные сдвиги к улучшению самочувствия.

Сейчас в реанимации после операции находится подросток. Он уже пришёл в себя, а врачи дают оптимистичный прогноз его восстановления.

Также одного ребёнка, пострадавшего в ДТП, доставили в Педиатрический университет Минздрава России в Санкт-Петербурге.

На следующий день после аварии в больницу в Пустошке обратились девять детей. Их осмотрели педиатр, хирург, им сделана рентгенография. Восемь из них находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении с ушибами. Кроме того, со всеми детьми, которые находятся на лечении дома, проведут консультации специалисты Детской областной клинической больницы.

Одного ребёнка из Пустошки перенаправили в Великолукскую межрайонную больницу. Ему сделали компьютерную томографию и с травмами средней тяжести госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

Также к пустошкинским врачам обратились трое взрослых. Двух отправили на амбулаторное лечение, а одну девушку госпитализировали в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга.

Водитель скорой помощи по-прежнему находится в реанимации Псковской областной клинической больницы. Мужчина в сознании, он в стабильно тяжёлом состоянии, наблюдаются улучшения.

Подробности ДТП в Пушкиногорском районе читайте в специальном сюжете ПАИ.