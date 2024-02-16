Александр Гончаренко: 19-я сессия гордумы – хороший старт для реализации планов

11:58, 16 февраля 2024, ПАИ

19 сессия Псковской городской Думы прошла в пятницу, 16 февраля. Вопросы, которые обсудили депутаты, носят системный и плановый характер, заявил председатель гордумы Александр Гончаренко в ходе общения с журналистами, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы провели первую сессию в этом году – 19-ю по счёту. Проблемные вопросы, которые мы обсудили, носят системный и плановый характер», – отметил Александр Гончаренко.

Также депутаты внесли изменения в бюджет Пскова и рассмотрели ряд документов. «Изменяется российское законодательство, а мы обязаны отреагировать. Также мы обсудили насущную тему для города – территориальные общественные самоуправления, которые находятся с начала года в очень активной фазе. Кроме того, затронули ряд вопросов, которые возникают в повестке дня», – подчеркнул он.

Вся работа Псковской гордумы и администрации Пскова идёт системно в плановом порядке, обратил внимание Александр Гончаренко. «У администрации Пскова и гордумы есть взаимное понимание. Также мы обсудили всё то, что будет делаться в городе в этом году. Я думаю, что эта сессия была хорошим стартом для реализации тех планов и задач, которые перед нами поставили президент страны и глава нашего региона», – сказал он.

В Пскове в этом году будет увеличен бюджет, напомнил Александр Гончаренко. «Усилиями правительства и губернатора у нас увеличен бюджет Пскова. Раз увеличен бюджет, значит, расширяются возможности. В первую очередь средства будут направлены на решение социальных вопросов и их решение. Кроме того, будет улучшаться обустройство города для создания тех условий, с помощью которых мы прогнозируем рост туристического потока и увеличение туристических фирм», – рассказал председатель гордумы.

Также в этом году будут продолжаться контрольные выезды и работы комитетов. «Путём глубокой проработки вопросов в среде депутатов совместно с администрацией это позволит нам выполнить те задачи, которые мы для себя определили вместе с руководством региона и страны», – заключил он.