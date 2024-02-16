Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Гончаренко: 19-я сессия гордумы – хороший старт для реализации планов

19 сессия Псковской городской Думы прошла в пятницу, 16 февраля. Вопросы, которые обсудили депутаты, носят системный и плановый характер, заявил председатель гордумы Александр Гончаренко в ходе общения с журналистами, передаёт корреспондент ПАИ.

Вопросы, которые обсудили депутаты, носят системный и плановый характер, заявил председатель гордумы Александр Гончаренко. Фото: ПАИ

«Мы провели первую сессию в этом году – 19-ю по счёту. Проблемные вопросы, которые мы обсудили, носят системный и плановый характер», – отметил Александр Гончаренко.

Также депутаты внесли изменения в бюджет Пскова и рассмотрели ряд документов. «Изменяется российское законодательство, а мы обязаны отреагировать. Также мы обсудили насущную тему для города – территориальные общественные самоуправления, которые находятся с начала года в очень активной фазе. Кроме того, затронули ряд вопросов, которые возникают в повестке дня», – подчеркнул он.

Вся работа Псковской гордумы и администрации Пскова идёт системно в плановом порядке, обратил внимание Александр Гончаренко. «У администрации Пскова и гордумы есть взаимное понимание. Также мы обсудили всё то, что будет делаться в городе в этом году. Я думаю, что эта сессия была хорошим стартом для реализации тех планов и задач, которые перед нами поставили президент страны и глава нашего региона», – сказал он.

В Пскове в этом году будет увеличен бюджет, напомнил Александр Гончаренко. «Усилиями правительства и губернатора у нас увеличен бюджет Пскова. Раз увеличен бюджет, значит, расширяются возможности. В первую очередь средства будут направлены на решение социальных вопросов и их решение. Кроме того, будет улучшаться обустройство города для создания тех условий, с помощью которых мы прогнозируем рост туристического потока и увеличение туристических фирм», – рассказал председатель гордумы.

Также в этом году будут продолжаться контрольные выезды и работы комитетов. «Путём глубокой проработки вопросов в среде депутатов совместно с администрацией это позволит нам выполнить те задачи, которые мы для себя определили вместе с руководством региона и страны», – заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

Александр Гончаренко: 19-я сессия гордумы – хороший старт для реализации планов
16 февраля 2024

Марина Борисенкова возглавила социальный комитет Псковской гордумы
16 февраля 2024

Началась 19-я сессия Псковской гордумы
15 февраля 2024

Кандидаты в президенты закрывают весь политический спектр – Дмитрий Солонников
15 февраля 2024

Дмитрий Солонников: Партиям просто так заскочить в вагон президентских выборов нереально
15 февраля 2024

На дискуссионной площадке Общественного совета облизбиркома обсуждают итоги регистрации кандидатов на президентские выборы
13 февраля 2024

Более 46 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
12 февраля 2024

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...