Более тысячи ноутбуков закупят для образовательных учреждений Псковской области

15:04, 16 февраля 2024, ПАИ

Около 100 млн рублей планируют потратить в Псковской области на оснащение общеобразовательных учреждений региона компьютерным оборудованием. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Поставщик должен будет доставить 902 ноутбука и 60 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением в 33 школы Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование». Для создания центра цифрового образования «IT-куб» ещё 77 ноутбуков и два интерактивных комплекса закупят для Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Также новая техника появится в великолукском лицее № 10 и в двух школах Пскова: в естественно-математическом лицее № 20 и школе № 24 имени Л. И. Малякова. Туда для создания детского технопарка «Кванториум» закупят 90 ноутбуков и три интерактивных комплекса. Поставка будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».

Согласно контракту, ноутбук должен быть оснащён как минимум шестиядерным процессором с 12 потоками. Также устройство должно поддерживать расширение оперативной памяти как минимум до 32 ГБ. Оборудование должно быть доставлено в общеобразовательные учреждения региона до 30 мая 2024 года. Подъём на этаж, сборка, монтаж и ввод техники в эксплуатацию будут выполнены силами поставщика.

Начальная (максимальная) центра контракта – 99,992 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 27 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о ряде изменений, которые стали возможными благодаря президентским нацпроектам. Среди них – создание 140 центров образования «Точка роста», трёх центров цифрового образования «IT-куб» и двух детских технопарков «Кванториум».