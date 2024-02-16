Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более тысячи ноутбуков закупят для образовательных учреждений Псковской области

Около 100 млн рублей планируют потратить в Псковской области на оснащение общеобразовательных учреждений региона компьютерным оборудованием. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Компьютерное оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование» Скриншот документа с сайта госзакупок

Поставщик должен будет доставить 902 ноутбука и 60 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением в 33 школы Псковской области в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского нацпроекта «Образование». Для создания центра цифрового образования «IT-куб» ещё 77 ноутбуков и два интерактивных комплекса закупят для Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Также новая техника появится в великолукском лицее № 10 и в двух школах Пскова: в естественно-математическом лицее № 20 и школе № 24 имени Л. И. Малякова. Туда для создания детского технопарка «Кванториум» закупят 90 ноутбуков и три интерактивных комплекса. Поставка будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».

Согласно контракту, ноутбук должен быть оснащён как минимум шестиядерным процессором с 12 потоками. Также устройство должно поддерживать расширение оперативной памяти как минимум до 32 ГБ. Оборудование должно быть доставлено в общеобразовательные учреждения региона до 30 мая 2024 года. Подъём на этаж, сборка, монтаж и ввод техники в эксплуатацию будут выполнены силами поставщика.

Начальная (максимальная) центра контракта – 99,992 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 27 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о ряде изменений, которые стали возможными благодаря президентским нацпроектам. Среди них – создание 140 центров образования «Точка роста», трёх центров цифрового образования «IT-куб» и двух детских технопарков «Кванториум».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

О новых направлениях деятельности «Ольгинского десанта» рассказала Алла Сердцева
16 февраля 2024

В штабе общественной поддержки в Пскове рассказали об истории Шлиссельбургского десанта
16 февраля 2024

«Экопром» опубликовал расписание вывоза мусора в выходные
16 февраля 2024

Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы
16 февраля 2024

Мужское здоровье обсудили в эфире «Серебряного дождя». Главное
16 февраля 2024

Пять компонентов мужского здоровья перечислила терапевт из Пскова
16 февраля 2024

Уникальный «Сретенский вальс» впервые исполнят участники псковского бала
16 февраля 2024

Большинство мужчин обращают внимание на здоровье только после критической ситуации

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...