Умерла актриса из турецкого сериала «Королёк – птичка певчая» Севда Фердаг
Турецкая актриса Севда Фердаг умерла на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ Haberturk.
Отмечается, что женщина долгое время боролась с болезнями.
Похороны состоялись на кладбище Куручешме.
Актриса начала карьеру в кино в 1950-х годах. Она снялась в более чем 155 работах, включая фильмы «Цена жизни», «Невеста», «Любовь прекрасна», «Ангел мести – женщина-Гамлет», «Королёк – птичка певчая» и другие.
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