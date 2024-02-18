Умерла актриса из турецкого сериала «Королёк – птичка певчая» Севда Фердаг

22:18, 18 февраля 2024, ПАИ

Турецкая актриса Севда Фердаг умерла на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ Haberturk.

Отмечается, что женщина долгое время боролась с болезнями.

Похороны состоялись на кладбище Куручешме.

Актриса начала карьеру в кино в 1950-х годах. Она снялась в более чем 155 работах, включая фильмы «Цена жизни», «Невеста», «Любовь прекрасна», «Ангел мести – женщина-Гамлет», «Королёк – птичка певчая» и другие.

Ранее сообщалось, что в возрасте 62 лет скончался краевед, член Союза краеведов России, почётный гражданин Пыталовского района Николай Цветков.

На 42-м году жизни умер известный российский фотограф Дмитрий Марков.

Также скончался бывший вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу Мигель Анхель.