Владимир Путин поручил проработать предоставление мер поддержки многодетным отцам
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос предоставления мер социальной поддержки многодетным отцам, сообщает ТАСС.
Поручение дано по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года.
Доклад на эту тему глава государства ждёт до 31 марта 2024 года.
Ранее Владимир Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и сёлах. Кроме того, глава государства поддержал предложение учредить награду для трудовых династий и дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на заводы.
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