Владимир Путин поручил проработать предоставление мер поддержки многодетным отцам

20:08, 19 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос предоставления мер социальной поддержки многодетным отцам, сообщает ТАСС.

Поручение дано по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года.

Доклад на эту тему глава государства ждёт до 31 марта 2024 года.

Ранее Владимир Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и сёлах. Кроме того, глава государства поддержал предложение учредить награду для трудовых династий и дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на заводы.