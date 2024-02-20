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Общество

В Перу нашли монументальную каменную площадь времён Стоунхенджа

Монументальную каменную конструкцию возрастом около пяти тысячи лет нашли в северных Андах на территории Перу, сообщает РБК со ссылкой на Arkeonews.

Сооружение было возведено за 100 лет до строительства египетских пирамид и примерно в то же время, что и Стоунхендж в Великобритании.

Оно представляет собой круглую площадь, построенную с использованием огромных валунов, расположенных вертикально и стоящих отдельно друг от друга. Отмечается, что это первая подобная конструкция, когда-либо найденная в Перу.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили более 300 древних гробниц. Кроме того, на севере Гренландии учёные нашли окаменелости червей-чудовищ, которые жили 518 млн лет назад. Также стала известна причина вымирания самых крупных приматов в истории Земли.

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