Более 300 древних гробниц обнаружили в Китае

22:34, 15 января 2024, ПАИ

Более 300 древних захоронений обнаружили археологи на востоке Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Гробницы нашли в ходе археологических раскопок в городе Цзинане, расположенном в восточной китайской провинции Шаньдун. Всего выявили 301 захоронение, возраст которых датируется от периода Сражающихся царств (475–221 годы до нашей эры) до династии Цин (1644–1911 годы).

На территории раскопок нашли 850 различных артефактов, в том числе глиняные горшки, керамические тарелки и медные монеты. Помимо гробниц, археологи также обнаружили две печи для обжига и восемь колодцев.

Ранее сообщалось, что в некрополе египетского селения Саккары обнаружили высеченную в скале гробницу, а при раскопках в центральной части Египта нашли кувшины с вином, которым более пяти тысяч лет. Кроме того, британские учёные установили причину смерти пяти человек, погибших во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году.

На севере Гренландии учёные обнаружили окаменелости червей-чудовищ, которые жили 518 млн лет назад. Также стала известна причина вымирания самых крупных приматов в истории Земли.