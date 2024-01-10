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Общество

Крупнейшие в истории приматы вымерли из-за изменений климата

Учёные выяснили, что самые крупные приматы в истории Земли, так называемые гигантопитеки, вымерли около 300 тысяч лет назад в результате резкой и продолжительной дестабилизации климата в Южной и Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу австралийского Университета Маккуори.

Отмечается, что гигантопитеки имели слишком узкую диетическую специализацию, состоящую из высококалорийных и мягких фруктов, в то время как остальные приматы были всеядными. Считается, что именно из-за этого гигантопитеки не смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды, а также мигрировать на большие расстояния.

Приматы, предположительно, достигали массы 200–300 килограммов, а длина их тела составляла порядка трёх метров. Первые их останки были найдены на юге Китая в 1956 году.

Ранее сообщалось, что на севере Гренландии нашли окаменелости червей-чудовищ, живших 518 млн лет назад. Также говорилось, что британские учёные установили причину смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. Кроме того, при раскопках в центральной части Египта археологи нашли кувшины с вином, которым более пяти тысяч лет.

Напомним, что в Пскове обнаружили первую общественную благоустроенную территорию. Отмечалось также, что стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове.

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