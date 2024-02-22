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Общество

Секреты активного долголетия открыла делегация Псковской области на выставке «Россия»

День активного долголетия прошёл на выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений. В нём приняла участие и делегация Псковской области во главе с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Псковичи активно начали тематический день на стенде региона, презентовав региональный проект «Активное долголетие». Зампредседателя регионального отделения Союза пенсионеров России Людмила Небеева провела для всех желающих минутку физической активности и показала упражнения для разминки.

В течение дня гости стенда Псковской области могли найти себе мастер-класс по душе – по изготовлению текстильной броши, плетению из бумажной лозы, созданию сувенирного домика и карманных календариков. Отмечается, что самое большое внимание привлёк мастер-класс по изготовлению авторских значков «ПроЗнак» производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Свои уникальные наработки также представили центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения и Бельско-Устьенский дом-интернат.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Ранее сообщалось, что выигравший сертификат на «Выходные в Пскове» житель Вологодской области посетил Псковскую область.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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