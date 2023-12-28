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Общество

Страховки для электросамокатов могут стать обязательными

Страховка на электросамокаты, которая сейчас приобретается на добровольной основе, должна стать обязательной. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Страховки для электросамокатов могут стать обязательными. Фото: ПАИ

По его словам, компании уже начали активную работу по разработке страхового покрытия для электросамокатов. Многие начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь на случай аварии.

«При аренде электросамокатов у людей появился выбор полисов. Теперь пользователь может самостоятельно определить уровень защиты и, например, лимит по сумме. На мой взгляд, страховки для электросамокатов должны стать обязательными. Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем», – подчеркнул Евгений Уфимцев.

Полисы будут дешёвые, но по аналогии с ОСАГО позволят защитить граждан, уточнил он.

Ранее Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Также самокатчиков предложили отправлять сдавать экзамены по правилам дорожного движения.

Напомним, что в декабре начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.

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