Страховки для электросамокатов могут стать обязательными
Страховка на электросамокаты, которая сейчас приобретается на добровольной основе, должна стать обязательной. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
По его словам, компании уже начали активную работу по разработке страхового покрытия для электросамокатов. Многие начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь на случай аварии.
«При аренде электросамокатов у людей появился выбор полисов. Теперь пользователь может самостоятельно определить уровень защиты и, например, лимит по сумме. На мой взгляд, страховки для электросамокатов должны стать обязательными. Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем», – подчеркнул Евгений Уфимцев.
Полисы будут дешёвые, но по аналогии с ОСАГО позволят защитить граждан, уточнил он.
Ранее Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Также самокатчиков предложили отправлять сдавать экзамены по правилам дорожного движения.
Напомним, что в декабре начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, а также сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %.