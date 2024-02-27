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Партию рыбной продукции запретили перевозить через границу в Псковской области

Ввоз трёх тонн хребтов рыбы лососевых пород, которых перевозили из Белоруссии в Россию, предотвратили на границе в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Партию рыбной продукции запретили перевозить через границу в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Рыбу перевозили в транспорте без специального холодильного оборудования, уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, для перевозки товара отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и необходимая маркировка.

Перевозку трёх тонн рыбной продукции через границу запретили. Груз вернут обратно, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ввоз 20 тонн финских кормовых добавок пресечён в Псковской области. Кроме того, в Псковской области выявили клубни георгинов, заражённые вирусом бронзовости томата. А также 20 тонн белорусской капусты не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области.

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