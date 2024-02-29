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Общество

Стартовала торжественная церемония премии «Народное признание» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) 

Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» стартовала в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Трансляция мероприятия доступна на сайте, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Первый Псковский».

По традиции на церемонию вручения приглашены все финалисты премии.

Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.
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