Стартовала торжественная церемония премии «Народное признание» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

19:10, 29 февраля 2024, ПАИ

Торжественная церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» стартовала в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Трансляция мероприятия доступна на сайте, а также в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в эфире телеканала «Первый Псковский».

По традиции на церемонию вручения приглашены все финалисты премии.