В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

20:54, 29 февраля 2024, ПАИ

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о смерти короля, что будет происходить в течение десяти дней после происшествия и куда доставят гроб. Операция получила название «Менайский мост».

Отмечается, что это не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция «Лондонский мост».

Напомним, ранее у Карла III обнаружили рак в ходе операции на простате.

Ранее онколог рассказала, каким видом рака чаще всего болеют псковичи. Врач также перечислил виды рака, которые передаются по наследству.