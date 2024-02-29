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Общество

Голикова заявила, что по итогам 2023 года бедность в России может снизиться до 9,3%

По итогам 2023 года уровень бедности в России может снизиться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, её слова приводит «Интерфакс».

«По данным за 2023 год мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатели бедности составляли 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%», – сказала она на заседании совета по вопросам попечительства социальной сферы в рамках выставки «Россия».

Напомним, ранее, в обращении к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности должен упасть до 7%, в многодетных семьях с 30 до 12%.

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