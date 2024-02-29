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Общество

Врач Михалева перечислила опасные для пожилых людей продукты

Пожилым людям стоит отказаться от мясных продуктов, поскольку они могут спровоцировать рак кишечника, сказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, её слова приводит «Газета.Ru».

Врач Михалева перечислила опасные для пожилых людей продукты. Фото: ПАИ

Мясная гастрономия может также привести к развитию рака желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Помимо этого, в ней содержится большое количество жира, холестерина и соли, которые приводят к развитию ожирения, диабету и артериальной гипертензии.

Врач также рекомендует ограничить потребление жирных молочных продуктов, в том числе сыра, поскольку они повышают риск развития гипертонии, атеросклероза и снижают функцию почек.

Ранее врач назвала продукты, которые могут спровоцировать головную боль. Диетолог также перечислила продукты, которые нельзя есть натощак.

Кроме того, ранее россиянам назвали самый вредный вид мяса.

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