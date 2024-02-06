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Врач Чижикова перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

Продукты, которые нельзя есть натощак, перечислила врач-гастроэнтеролог и диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь к ним относятся хлебобулочные изделия и сладости. По словам эксперта, быстрые углеводы легко усваиваются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

Она добавила, что употребление хлеба, макарон и сдобной выпечки натощак может негативно сказаться на процессе переваривания в кишечнике. Организм не способен быстро обрабатывать большое количество углеводов с утра, что создаёт нагрузку на желудок, кишечник и поджелудочную железу. Особенно такой завтрак не рекомендуется людям с диабетом и инсулинорезистентностью.

Врач также отметила, что натощак лучше не пить кофе, не есть фрукты и ягоды, поскольку это может привести к раздражению стенок желудка, изжоге и гастриту.

По её словам, для завтрака лучше выбирать продукты со сложными углеводами, такие как овсянка, гречка, пшено и другие каши. Белки можно получить из яиц, молочных продуктов, нежирного варёного или запеченного мяса и рыбы. При комбинированном завтраке добавить немного овощей, фруктов или ягод даже полезно.

Ранее кардиолог перечислил понижающие давление продукты, а диетолог назвала полезные свойства какао.

Россиян предупредили об опасности употребления старых солений, а также призвали не употреблять больше двух ложек плавленого сыра в день. Кроме того, эксперты рассказали, как лучше есть картофель и какие блюда и напитки повышают риск тяжёлого похмелья.

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