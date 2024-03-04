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Общество

65% псковичей поддерживают законопроект о прогрессивной шкале налогообложения

Законопроект, предусматривающий увеличение налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика, подготовлен к внесению в Госдуму 27 февраля. Поддерживают ли псковичи данную инициативу, выяснил сервис SuperJob.

65 % псковичей высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения, отметив, что это было бы справедливо. 15 % опрошенных законопроект не поддерживают, утверждая, что возродится «серая» зарплата и все будут номинально получать не более 40 тысяч рублей в месяц. Затруднился с оценкой каждый пятый респондент.

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют люди в возрасте от 35 до 44 лет (75 %).

Ранее сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

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