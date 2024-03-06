Паводковая ситуация в Псковском районе постепенно стабилизируется

18:54, 06 марта 2024, ПАИ

Паводковая ситуация в Псковском районе постепенно стабилизируется, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой







«Продолжаем проводить мониторинг паводковой ситуации на территории Псковского района. Сотрудники МЧС и администрации муниципалитета ежедневно выезжают на паводкоопасные и подтопленные территории для оценки текущего положения дел. В целом обстановка стабилизируется, вода постепенно уходит, но контролировать будем сейчас ежедневно», – написала глава района.

Напомним, весенний паводок стал причиной подтоплений в ряде районов Псковской области. По данным ГУ МЧС России по Псковской области, больше всего от разлива рек пострадали Псковский, Порховский и Палкинский районы. Ранее сообщалось, что паводковая обстановка стабилизировалась в Порховском и Палкинском районах. Также в целях безаварийного прохождения паводковых вод в Псковском районе проводился подрыв ледовых полей Великой.