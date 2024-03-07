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Общество

Книги «Солдаты Победы» переведут в онлайн-формат

Заседание областной редколлегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Книги «Солдаты Победы» переведут в онлайн-формат. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На данный момент уже завершена верстка девятого тома книги. Секретарь редколлегии Николай Никитенко рассказал, что очередной том получился объемом почти 650 страниц. Книга включает статьи о 866 участниках Великой Отечественной войны из Пскова.

В этот раз большинство статей посвящены офицерам, и по ним собрано гораздо больше информации, чем по рядовым солдатам. В книге также представлены отрывки из сочинений псковских школьников о Великой Отечественной войне.

Николай Никитенко отметил, что девятый том содержит всего 10 % информации о тех, кто вернулся в Псков с победой, поэтому работа над следующим городским томом продолжается. Кроме того, уже завершена организационная работа по вопросу подготовки издания об участниках боевых действий в Афганистане.

Вера Емельянова обратила внимание, что сроки наполнения и подготовки к изданию нового тома, как и работа над 10-й и последующими книгами «Солдаты Победы», находятся на постоянном контроле.

Она также подчеркнула особую значимость этой работы для молодежи и последующих поколений жителей Псковской области и обратила внимание на необходимость сделать эти книги максимально доступными. Для этого в ближайшее время уже опубликованные книги многотомника «Солдаты Победы», а также новые книги и издания патриотической серии будут переведены на онлайн-платформу «Книга Памяти. Герои земли Псковской».

В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвертый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района. Сейчас завершается работа над девятым томом книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам из Пскова. Планируется, что следующим томом книги «Солдаты Победы» станет издание с материалами из Опочецкого района.

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