Дмитрий Шахов наградил главу Псковского Красного Креста

13:21, 08 марта 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов наградил благодарственным письмом главу областного комитета Красного Креста Валерию Мишакову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

Дмитрий Шахов выразил искреннюю благодарность всему коллективу регионального отделения Красного Креста за их труд, гуманизм, проявленный по отношению к беженцам с Украины, которые массово приезжали в Псковскую область. «На любой встрече в течение 2022 и 2023 годов, где бы мы её ни проводили с такими гражданами, которые прибыли к нам либо централизованно, либо самостоятельно, все они просили особо поблагодарить и отметить сотрудников псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Эффективную, профессиональную и слаженную работу, а самое главное – искреннее человеческое сострадание, радушие и гостеприимство к беженцам и вынужденным переселенцами отметила и международная миссия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая в конце прошлого года проводила мониторинг в Псковской области», – сказал региональный омбудсмен Дмитрий Шахов.

В продолжение встречи Валерия Мишакова подробно познакомила регионального уполномоченного по правам человека с деятельностью возглавляемой ею организации, рассказала о тех проблемах, которые возникают в деятельности, а также об участии в различных проектах адаптации беженцев и переселенцев в российском обществе, знакомство их с многовековой культурой и историей Псковской области, социальной поддержкой этой категории новых граждан России, особенно детей.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Валерия Мишакова выразили заинтересованность в продолжении дальнейшего сотрудничества в целях обеспечения прав и законных интересов новых жителей Псковской области, а также в иных социальных проектах, направленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, в том числе по вопросам международного гуманитарного права.