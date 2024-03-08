Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: женщины в Пскове рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

14:06, 08 марта 2024, ПАИ

В топ-5 рейтинга необычных подарков к Международному женскому дню вошли цветы, домашние питомцы, путешествия, кухонная утварь и украшения, следует из опроса сервиса SuperJob.

Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 8% женщин зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов («цветущая опунция») или их количества («101 роза»). На втором месте рейтинга необычных подарков на 8 Марта — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных). По 5% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь.

Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 Марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт. 1 из 100 в Международный женский день была поражена подарком в виде автомобиля. Также по 1% женщин удивили такие подарки как одежда или обувь, бытовая техника, смартфоны или планшеты, hand-made, инструменты для ремонта, картины, спортивный инвентарь или предложение руки и сердца.

Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье, солености, сертификаты в spa, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат.



4 из 10 женщин отметили, что не получали на 8 Марта необычных подарков.