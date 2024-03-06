В России стали чаще брать семейную ипотеку

17:33, 08 марта 2024, ПАИ

В России на 20 % выросло число ипотечных кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, сообщает RT.

За первые два месяца этого года в стране было выдано более 40 тысяч кредитов. Сумма их превысила 210 млрд рублей. Такой показатель на треть больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Ранее генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявлял, что семейная ипотека является ключевым звеном государственной поддержки россиян в улучшении жилищных условий.

RT сообщает, что с момента запуска программы в 2018 году с помощью неё свои жилищные условия улучшилось около одного миллиона семей. Авторы отмечают со ссылкой на аналитиков «Дом.РФ», что на фоне продления программы до 2030 года её условиями смогут ежегодно пользоваться ещё более 300—350 тысяч родителей.