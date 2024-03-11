Почти 50% псковичей готовы ходить на нелюбимую работу ради хорошей зарплаты

09:53, 11 марта 2024, ПАИ

48 % опрошенных жителей Псковской области готовы ежедневно ходить на нелюбимую работу, если им будут платить хорошую зарплату. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.

При отсутствии альтернатив остаться на нелюбимом рабочем месте готовы 32 % респондентов. Чаще всего так отвечали строители, водители и курьеры, IT-специалисты.

Среди причин продолжения работы на той же позиции также называли перспективы карьерного роста (21 %), хороший коллектив (19 %), предоставление возможности релокации или работы в удаленном формате (17 %), соцпакет (2 %).

Ранее сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.

Напомним также, что 65 % псковичей поддерживают законопроект о прогрессивной шкале налогообложения.