Самыми продуктивными для работы сезонами псковичи считают зиму и весну

12:40, 11 марта 2024, ПАИ

Самыми продуктивными для работы сезонами псковичи считают зиму и весну, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

20% псковичей назвали зиму самым продуктивным временем года. У 17% респондентов пик продуктивности приходится на весну, у 12% — на лето. Осенью работают в полную силу 10% горожан.

Судя по ответам, зима — лучшее время для работы удаленных сотрудников (23%). Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (18%).



В течение недели горожане лучше всего работают по средам — 21% опрошенных назвали этот день самым продуктивным. По 14% респондентов назвали понедельник и вторник самыми плодотворными рабочими днями. На четверг пик продуктивности приходится у 9% респондентов, на пятницу — еще у 8%.



Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (19 и 23% соответственно). Удаленщики лучшим рабочим днем недели назвали понедельник (16%).