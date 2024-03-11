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Общество

Псковичи поделились впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодёжи

Впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи поделилась делегация от Псковской области на встрече в медиацентре ПАИ сегодня, 11 марта.

Псковичи поделились впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодёжи. Фото здесь и далее: ПАИ

Участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи – незабываемый опыт, отметил Даниил Силин. «Чувствовалось объединение, и была возможность не только узнать о культуре других стран, но и поделиться своим опытом и знаниями», – подчеркнул он.

Участница Анастасия Стрюк также согласилась, что во всём чувствовалось, будто делегаты знали друг друга не первый год. «Не было ощущения скованности и что мы из разных стран», – сказала она.

«Форум был организован на самом высоком уровне. Я никогда б не смог представить, что за шесть дней я смогу увидеть столько звёзд и столько известных личностей. Я думаю, и мы сможем стать такими же известными певцами, артистами, политиками. Я надолго запомню встречу с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Это было невероятно», – поделился участник фестиваля Иван Михайлов.

Участница Вера Гордина рассказала о своём самом ярким впечатлении от фестиваля. «Когда мы стояли на площади образовательного центра «Сириус» и была команда взяться за руки и поднять их вверх, мы, люди из разных стран, были объединены единым чувством. Это было до мурашек», – подчеркнула она.

«Меня больше всего впечатлило чувство патриотизма. Всё было не навязано и от души. Все от мала до велика были объединены общим чувством патриотизма. Например, вместе с нами гимн России пел представитель китайской делегации», – рассказала участница фестиваля Елизавета Зайцева.

Впечатлениями поделились и волонтёры фестиваля, прибывшие в Сочи из Псковской области. «Я помогала как участникам, так и гостям мероприятия. Благодаря этому мне удалось увидеть Дмитрия Медведева [заместителя председателя Совета Безопасности России. – ПАИ]. Также у меня была возможность посетить и другие мероприятия в качестве участника. В целом удалось подтянуть язык и получить новые знания», – отметила волонтёр Юлия Хропова.

«Я пришла как тимлидер, у меня была своя команда волонтёров. Мы работали на церемониях открытия и закрытия. Сначала было страшно, такое масштабное мероприятие было в новинку, а потом я поняла, что многое могу перенять у других людей. Больше всего мне запомнилась последняя свечка: меня задарили открытками, я благодарила волонтёров, а они – меня», – рассказала волонтёр Алина Корныльева.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи стал самым масштабным молодёжным событием в мире, он проводился по указу президента РФ Владимира Путина. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, международного сотрудничества, бизнеса, культуры, науки и образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростки, которые представили различные детские организации и объединения.

Ранее сообщалось, что более 450 псковичей претендовало на участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

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