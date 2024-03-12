Документальный фильм о представителях разных профессий «Человек труда» покажут россиянам

12:59, 12 марта 2024, ПАИ

Документальный полнометражный фильм «Человек труда» расскажет о представителях разных профессий, которые занимаются любимым делом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Фильм уже стал лауреатом многих российских кинофестивалей. Он рассказывает о важных и нужных профессиях – фельдшерах скорой помощи, учителях, учёных, пожарных, водителях трамвая и рабочих завода. Они занимаются любимым делом – лечат, учат, спасают жизни.

«Все герои фильма – это простые люди, которые честно выполняют свою работу. Любят и уважают людей», – отметила режиссёр фильма Ольга Ажнакина.

В 2023 году кинопоказ картины состоялся в Госдуме РФ. Его организовал комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Трейлер фильма доступен в интернете.

Ранее сообщалось, что художественный фильм «Позывной «Пассажир» (16+), который выходит в прокат 14 марта, покажут в кинотеатрах Псковской области.

Отметим, что больше 63 млн билетов на сумму свыше 31 млрд рублей смогли приобрести россияне в рамках программы «Пушкинская карта» с сентября 2021 года.