Документальный фильм о представителях разных профессий «Человек труда» покажут россиянам
Документальный полнометражный фильм «Человек труда» расскажет о представителях разных профессий, которые занимаются любимым делом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.
Фильм уже стал лауреатом многих российских кинофестивалей. Он рассказывает о важных и нужных профессиях – фельдшерах скорой помощи, учителях, учёных, пожарных, водителях трамвая и рабочих завода. Они занимаются любимым делом – лечат, учат, спасают жизни.
«Все герои фильма – это простые люди, которые честно выполняют свою работу. Любят и уважают людей», – отметила режиссёр фильма Ольга Ажнакина.
В 2023 году кинопоказ картины состоялся в Госдуме РФ. Его организовал комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Трейлер фильма доступен в интернете.
Ранее сообщалось, что художественный фильм «Позывной «Пассажир» (16+), который выходит в прокат 14 марта, покажут в кинотеатрах Псковской области.
Отметим, что больше 63 млн билетов на сумму свыше 31 млрд рублей смогли приобрести россияне в рамках программы «Пушкинская карта» с сентября 2021 года.
Более четырёх тонн мяса пытались перевезти без холодильника через госграницу в Псковской области
Следователи инициировали проверку по факту нарушения прав жильцов трёх аварийных домов в Великих Луках
Хоровод, «Дударь» и наряды: проект «Вместе – дружная семья!» продолжается в Псковской области
Корейские стрижки и чёлки-шторки: стилист рассказала о предпочтении жительниц Псковской области