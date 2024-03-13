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Общество

Косули вышли к людям в Пушкиногорском районе

Косули вышли из леса к людям в деревне Шевели Пушкиногорского района, пишет газета «Пушкинский край».

Косули вышли к людям в Пушкиногорском районе. Фото предоставила газета «Пушкинский край»

Косули часто заглядывают к жителям в деревню, отметила местная жительница Галина Коракова.

Косули обычно приходят вчетвером, но сегодня они пришли к людям по очереди. Две из них испугались – сразу спрятались в кустах, а две другие стали позировать фотографу, добавила она.

Ранее сообщалось, что куницы-лакомки атаковали пасеку пчеловодов из Куньинского района, а енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино. Кроме того, жительница Себежа выращивает необычные грибы.

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