Косули вышли к людям в Пушкиногорском районе
Косули вышли из леса к людям в деревне Шевели Пушкиногорского района, пишет газета «Пушкинский край».
Косули часто заглядывают к жителям в деревню, отметила местная жительница Галина Коракова.
Косули обычно приходят вчетвером, но сегодня они пришли к людям по очереди. Две из них испугались – сразу спрятались в кустах, а две другие стали позировать фотографу, добавила она.
Ранее сообщалось, что куницы-лакомки атаковали пасеку пчеловодов из Куньинского района, а енотовидная собака живёт возле церкви в Палкино. Кроме того, жительница Себежа выращивает необычные грибы.
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