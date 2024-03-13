Пассажиры с детьми могут путешествовать со скидкой 15%

16:34, 13 марта 2024, ПАИ

Акцию «Путешествуй с детьми» запустили в РЖД в Год семьи, объявленный указом президента РФ, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД со ссылкой на главу РЖД Олега Белозёрова.

В рамках акции на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет, будет предоставляться скидка 15 %. Для получения скидки необходимо в одном заказе (до четырёх билетов) оформить проездные документы на ребёнка до 18 лет и его сопровождающих.

Новый тариф будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды. В летний сезон пассажиры с детьми могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья» (скидка 15 % на проезд в купе семьям с тремя и более детьми), «Счастливые каникулы» (скидка детям от десяти до 17 лет в размере 50 % на проезд в плацкартных и в общих вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах) и другими.

Купить билет по акции «Путешествуй с детьми» можно на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.