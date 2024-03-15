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Политика

В Псковской области открылись избирательные участки на выборах президента

В России начались выборы президента. В 8:00 15 марта в Псковской области открылись 573 избирательных участка. Проголосовать можно 15, 16 или 17 марта с 8:00 до 20:00.

Если вы выбрали дистанционный формат голосования, отдайте свой голос на сайте vybory.gov.ru. Онлайн-голосование также проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

На президентских выборах в Псковской области будут работать около 1 500 общественных наблюдателей. На выборы аккредитованы 117 журналистов, также за выборами президента России в Псковской области будут следить 12 международных наблюдателей и экспертов из 10 стран.

В течение всех трёх дней на Советской, 15 в Пскове будет работать Центр общественного наблюдения за выборами. В это время любой желающий может прийти в центр и лично убедиться в прозрачности процедуры голосования. На мониторы в центре наблюдения будет выведена видеокартинка со всех участков в регионе.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.

В бюллетени для голосования на президентских выборах внесены фамилии четырёх кандидатов: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

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