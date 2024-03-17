Итоговые проценты голосования на выборах президента России угадывают на «Ночи выборов – 2024»

21:47, 17 марта 2024, ПАИ

Итоговые проценты голосования на выборах президента России угадывают на «Ночи выборов – 2024», которая проходит в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) сегодня, 17 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Экспертам предлагается расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого отпустить листовки в ящик для бюллетеней.

Завтра будут подведены итоги этого конкурса прогнозов. Победитель, оказавшийся ближе всего к истине, получит мерч с символикой «Ночи выборов – 2024».

Сегодня в России завершилось голосование на выборах президента России.

Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00 на 573 избирательных участках. Также применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Общая явка на выборы президента РФ с учётом ДЭГ в Псковской области на 18:00 17 марта составила 64,99 %, проголосовало 324 511 избирателей.

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).