Почтовое отделение возобновило работу в псковском торговом центре «Гулливер»

18:20, 20 марта 2024, ПАИ

Пункт рабочей связи с индексом 180013 возобновил свою работу в торговом центре «Гулливер» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Теперь жители близлежащих домов и кварталов смогут получить услуги почтовой связи в шаговой доступности. Кроме того, открытие почтового пункта поможет снизить нагрузку на другие отделения. Это, безусловно, улучшит качество и скорость обслуживания наших клиентов», – подчеркнула директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Пункт почтовой связи 180013 работает со вторника по субботу с 10:00 до 18:30 (перерыв с 13:30 до 14:00), а воскресенье и понедельник – выходные дни.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил модернизированное отделение «Почты России» в Черёхе. Кроме того, модернизированное почтовое отделение Усть-Долыссы открылось в Невельском районе.

Напомним, в октябре 2023 года на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Ольга Беляцкая сообщила, что 28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновили работу.