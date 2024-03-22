В магазине «Озон» в Псковской области произошёл несчастный случай
Несчастный случай произошёл в одном из магазинов «Озон» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной инспекции труда.
28-летняя работница упала на рабочем месте и получила ушиб кисти правой руки.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Невеле мужчину обвиняют в смертельном избиении собутыльницы. Кроме того, большая часть несчастных случаев на производстве в Псковской области происходит из-за состояния здоровья работников, а не внешних факторов.
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