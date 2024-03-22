В магазине «Озон» в Псковской области произошёл несчастный случай

11:33, 22 марта 2024, ПАИ

Несчастный случай произошёл в одном из магазинов «Озон» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной инспекции труда.

28-летняя работница упала на рабочем месте и получила ушиб кисти правой руки.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Невеле мужчину обвиняют в смертельном избиении собутыльницы. Кроме того, большая часть несчастных случаев на производстве в Псковской области происходит из-за состояния здоровья работников, а не внешних факторов.