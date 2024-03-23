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Происшествия

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокус Сити Холле» в Красногорске в Московской области, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Позже сообщалось, что в здании произошёл взрыв и начался пожар.

По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле», а псковичи в память о жертвах теракта несли цветы и свечи к памятнику княгине Ольге.

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