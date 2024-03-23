Суд избрал меру пресечения в отношении Александра Грацкого

22:44, 23 марта 2024, ПАИ

Псковский городской суд избрал меру пресечения в отношении заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В отношении Александра Грацкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 мая, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Александра Грацкого задержали по подозрению в получении взятки утром 22 марта, Следственный комитет опубликовал видео задержания. В прокуратуре Пскова признали законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки Александром Грацким.