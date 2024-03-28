С минуты молчания началась сессия Псковского областного Собрания

11:08, 28 марта 2024, ПАИ

31-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 28 марта началась с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте. Обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске избрали меру пресечения.

В списке погибших, составленном по состоянию на 20:15 27 марта на данных Минздрава РФ, указаны 143 человека.

Отметим, что спецслужбы России продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле».