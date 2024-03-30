Псковичи несут цветы в память жертв, пострадавших в «Крокус Сити Холле»

18:43, 30 марта 2024, ПАИ

Псковичи несут цветы сегодня, на девятый день трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле» сегодня, 30 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Цветы оставляют представители Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, активисты «Движения первых», простые псковичи, которые пришли почтить память жертв теракта.

Волонтёры Ресурсного центра добровольчества, участвуя в акции, сделали цветки крокуса из бумаги.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России объявлено днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.