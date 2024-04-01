Опубликовано обновлённое расписание самолёта Псков – Москва

17:03, 01 апреля 2024, ПАИ

С 1 апреля самолёт Псков – Москва теперь летает по новому расписанию – два раза в сутки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Утром вылет из Москвы в 8:05, посадка в Пскове в 09:30; вылет из Пскова в 10:30, посадка в Москве в 12:00.

Вечером: вылет из Москвы в 19:00, посадка в Пскове в 20:25; вылет из Пскова в 21:15, посадка в Москве 22:40.

«По такому расписанию самолёт будет летать по 26 октября. Если маршрут будет востребован – проработаем с «Азимутом» возможность сохранить такой график и дальше», – добавил губернатор.