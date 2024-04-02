Трёх человек отправили на альтернативную службу в Псковской области
Трёх человек отправили на альтернативную службу в рамках призывной кампании осенью 2023 года. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.
Человек может выбрать альтернативную службу по различным причинам – по семейным или религиозным. В рамках альтернативной службы для него будет доступна медицинская, спасательная, а также другие сферы.
«Желающих пройти такую службу мало, большинство все-таки выбирают службу в вооружённых силах», – заключил Сергей Судаков.
Ранее сообщалось, что более 800 человек планируют призвать в Псковской области в рамках весенней призывной кампании. Призывников в зону СВО не отправляют, подчеркнул военком. Но после срочной службы, заключив контракт с Минобороны РФ, военнослужащий может отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции.
Кроме того, в Псковской области планируют начать выдавать электронные повестки в военкомат. Предполагается, что это будет реализовано уже к осеннему призыву.
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