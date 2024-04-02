Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

18:56, 02 апреля 2024, ПАИ

Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Станция станет базой пилотируемой космонавтики России после завершения работы Международной космической станции. Разработчиком проекта и создателем станции является ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Роскосмос).

Одной из главных особенностей будущей станции стала открытая модульная архитектура, в основе которой узловой узел с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Если какой-то из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить. Так по мере необходимости срок службы станции можно продлевать десятилетиями.

Другой важный момент – полярная орбита, по которой станция будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты составляет меньше 52 градусов, а у новой станции планируется до 97 градусов. Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути.

Кроме того, в отличие от МКС, новая станция сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов, что позволит значительно экономить ресурсы.

Российскую орбитальную станцию планируют запустить в период с 2027 по 2032 год.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко побил рекорд суммарной продолжительности пребывания в космосе.