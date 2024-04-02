Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, сообщается на официальном сайте госкорпорации.
Станция станет базой пилотируемой космонавтики России после завершения работы Международной космической станции. Разработчиком проекта и создателем станции является ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Роскосмос).
Одной из главных особенностей будущей станции стала открытая модульная архитектура, в основе которой узловой узел с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Если какой-то из них исчерпает свой ресурс, то его можно свести с орбиты и заменить. Так по мере необходимости срок службы станции можно продлевать десятилетиями.
Другой важный момент – полярная орбита, по которой станция будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты составляет меньше 52 градусов, а у новой станции планируется до 97 градусов. Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для России Северного морского пути.
Кроме того, в отличие от МКС, новая станция сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов, что позволит значительно экономить ресурсы.
Российскую орбитальную станцию планируют запустить в период с 2027 по 2032 год.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко побил рекорд суммарной продолжительности пребывания в космосе.
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