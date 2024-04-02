Безработица в России в феврале достигла исторического минимума

22:02, 03 апреля 2024, ПАИ

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что предыдущий исторический минимум (2,9 %) был зафиксирован в октябре прошлого года и держался на протяжении ноября. В декабре она поднялась до 3 %, а в январе этого года вновь снизилась до 2,9 %.

Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона.

Ранее сообщалось, что Псковская область заняла 35-е место по уровню безработицы среди регионов России. Кроме того, отмечалось, что на рынке труда в регионе наибольшим спросом пользуются рабочие специальности.